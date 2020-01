Il luogotenente Giovanni Pascale, comandate ormai da anni della Caserma dei carabinieri di Floresta, per raggiunti limiti d’eta, va in pensione.

Dice il capo della Giunta Municipale, Antonino Cappadona: “il 3 febbraio, sarà il suo ultimo giorno in divisa e per questo venerdì mattina, 31 gennaio, questa Amministrazione vorrà incontrarlo per esprimergli la propria gratitudine per quanto in questi anni ha fatto per tutta la comunità”.

Comandare una Stazione dell’Arma in un paese come Floresta è complicato, diventa una Caserma a tratti di frontiera, per le emergenze neve che capitano frequentemente, per il controllo del territorio spesso caratterizzato da tratturi, strade sconnesse e accidentate, perchè il comune è terra di transito per turisti, villeggianti, vacanzieri ma anche per gente di malaffare.

Continua il sindaco: “Lui ha assicurato la presenza costante dello Stato, ci ha tutelati e spesso agendo con il fare del buon padre di famiglia ci ha reso tutti più tranquilli e di questo tutti gli e ne siamo grati ed io in particolare ci tengo a ringraziarlo per quanto fatto”.

Il primo cittadino, spiega e conclude: “così da sindaco invito la stampa e le autorità ed anche i cittadini a partecipare all’incontro, in Comune, il prossimo, 31 gennaio (venerdì) alle ore 10.00 per onorarlo e salutarlo”.