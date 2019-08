Il messaggio dell’Arcivescovo di Messina, Lipari e Santa Lucia del Mela, in occasione della 70^ Settimana Liturgica Nazionale

Il messaggio dell’Arcivescovo, monsignor Giovanni Accolla, che si esprime in relazione ad un evento che si terrà a fine mese nel capoluogo: “carissimi, vi saluto fraternamente, mentre la Città di Messina e l’intera Arcidiocesi di Messina-Lipari-Santa lucia del Mela spalancano le porte del cuore all’accoglienza di tutti Voi, partecipanti alla 70a Settimana Liturgica Nazionale del 26-29 agosto prossimi”.

“Siamo colmi di gioia e onorati di ospitare un evento ecclesiale così importante, dal quale attendiamo abbondanti frutti spirituali per noi e per tutte le Chiese di Dio che sono in Italia. Messina, Città di Maria, apre a Voi i tesori del suo incomparabile paesaggio, delle tracce significative della sua storia plurimillenaria, delle opere artistiche di quanti ne hanno portato il nome nel mondo, in primo luogo il grande Antonello, ma soprattutto della sua fede cristiana, connotata da sempre da forte devozione mariana. Al tempo stesso, si presenta ferita da atavici problemi sociali, che sono in parte il risultato delle calamità naturali – tra cui, specialmente, il terremoto del 1908 – che ne hanno segnato drammaticamente l’involuzione”.

“Nei decenni del post Concilio Vaticano II°, la vita liturgico-sacramentale della nostra Comunità diocesana ha trovato notevole impulso, grazie all’opera sapiente dei suoi Pastori e di una schiera di valenti liturgisti formatisi presso l’Istituto Sant’Anselmo di Roma. Lo spirito della Liturgia e i principi fondanti della Riforma liturgica conciliare si sono, così, affermati capillarmente in tutto il territorio della vasta Arcidiocesi peloritana”.

“Siamo lieti, pertanto, di condividere con tutti Voi questa intensa Settimana e di arricchirci ulteriormente, perché coscienti che tanto resta ancora da fare affinché la liturgia sia davvero la fonte e il culmine della vita della Chiesa e della sua missione nei confronti delle nuove generazioni. La presenza di tanti Vescovi che presiederanno le varie celebrazioni e il contributo prezioso degli illustri relatori saranno sicuramente una pietra miliare da cui ripartire con rinnovato entusiasmo di fede e ardore apostolico. La Beata Vergine Maria, venerata a Messina con il titolo di -Madonna della Lettera-, benedica e accompagni maternamente i lavori della 70a Settimana Liturgica Nazionale”!