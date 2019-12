Il messaggio natalizio, dell’arcivescovo della Diocesi di Messina, Lipari e Santa Lucia del Mela, monsignor Giovanni Accolla [Video]

Il messaggio natalizio, dell’arcivescovo della Diocesi di Messina, Lipari e Santa Lucia del Mela, monsignor Giovanni Accolla. L’annuncio è stato fatto questa mattina dal presule, nella sede della Curia peloritana, durante un incontro con i giornalisti.

Ecco, cosa ha riferito tra l’altro Accolla: “viviamo, in un mondo dove molto di quanto ci circonda non è più vergine, è inquinato da relazioni che turbano la dignità dell’uomo: menzogne, calunnie, desiderio di dominio, disoccupazione, paure. Ma non tutto per grazia di Dio è così. La società e la chiesa sono ricche di tante virtuosità, di numerosi segni di bontà, di esempi poco appariscenti ma molto autentici, di tante esperienze di generosità, di solidarietà, di carità.

Ed ancora sull’immigrazione: “abbiamo ancora delle ricadute del quadro normativo fatto nel Governo precedente, e cerchiamo ancora di fare economia sulla pelle degli ultimi, Maria, che è modello di ascolto attento alla chiamata del Signore rappresenta il valore della chiamata e dell’ascolto, che tradotto in testimonianza si manifesta nell’esperienza vitale e feconda dell’accoglienza”.