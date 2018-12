Il messaggio per il Natale 2018, dell’arcivescovo di Messina monsignor Giovanni Accolla

Durante l’incontro con la stampa, monsignor Giovanni Accolla, arcivescovo di Messina ha affermato: “come scritto nel documento dei vescovi siciliani abbiamo per questo Natale chiesto maggiore attenzione verso tutti i poveri, migranti compresi. Oggi assistiamo nel decreto sicurezza, alla probabilità di generare invece molte insicurezze. Noi stiamo cercando di reperire spazi per moltiplicare invece la politica dell’accoglienza soprattutto per donne con bambini o minori non accompagnati”.

Ha detto ancora Accolla: “l’accoglienza, ha bisogno di luoghi adeguati e dignitosi, basta con le speculazioni. Oggi spesso ci troviamo di fronte a politici bugiardi e non ci sono più neanche grandi statisti. Questo perché non è cambiato l’oggetto del loro obiettivo…, il potere e il denaro. Non ci sono poi politiche adeguate non penso che l’assistenzialismo aiuti, il reddito di cittadinanza puo’ risolvere problemi sociali ed economici”.

E’ gravissimo l’assistenzialismo fine a se stesso, pensate come ci si muove nell’ambito della sanità: “vogliono abolire i centri ex articolo 26 della legge 833, e poi le persone con ritardo mentale dove andranno a finire? Probabilmente in qualche business della sanità non chiaro. Questo perché si deve poter dire ad esempio, che la riabilitazione si fa nelle strutture pubbliche con 1500 dipendenti per gestire 300 malati, ma questo non è un ottimo servizio, è un salvadanaio per consensi elettorali. Non si puo’ andare avanti cosi, si parla della paura degli immigrati perché le persone non riflettono invece sul pericolo della corruzione”.