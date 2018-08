Il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, in visita alla Base Navale della Guardia di Finanza di Messina [Video]

14 agosto 2018 – Matteo Salvini, ministro dell’Interno ha visitato la Base Navale della Guardia di Finanza nella Zona Falcata a San Raineri.

Salvini intervistato dai cronisti, in merito alla odierna tragedia di Genova ha riferito: “gli impegni che prendo li rispetto, quindi oggi in Sicilia, domani mattina in Calabria con un programma rivisto per carità, abbiamo seguito oggi minuto per minuto dalla Sala Operativa dei vigili del Fuoco in collegamento, con la Regione, con la Prefettura e la Protezione Civile le operazioni di soccorso. Da domani, si lavorerà per capire chi non ha fatto quello che doveva essere fatto…”.

Il numero uno del Viminale è stato accolto: “dal comandante della Guardia di Finanza, generale di Corpo d’Armata Giorgio Toschi, dal prefetto di Messina, dott.ssa Carmela Librizzi e dal sindaco di Messina, onorevole Cateno De Luca”.

Successivamente, il vicepremier, è salito a bordo del pattugliatore “Monte Sperone” congratulandosi con gli uomini che hanno partecipato proprio con questa unità navale all’Operazione Libeccio, durante la quale sono state sequestrate oltre 20 tonnellate di hashish e fermate 11 persone. Il primo cittadino, era accompagnato dall’ingegenere e vicesindaco Salvatore Mondello che teneva con sè una carpetta verde, molto probabilmente contenente un dossier sull’emergenza abitativa da consegnare all’ospite.