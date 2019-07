VILLA SABIN: "ANCORA NON CI SIAMO"

Il monito del sindaco di Messina, Cateno De Luca, espresso in un post pubblicato questa mattina sulla sua pagina Facebook, in riferimento ad alcuni lavori decisi per uno spazio verde di viale della Libertà.

Ecco cosa scrive De Luca: “villa Sabin… ancora non ci siamo! Ho disposto anche la sistemazione dei bagni per riaprirli, perché i custodi mi hanno chiesto di essere messi nelle condizioni di potersi passare il tempo lavorando e non oziando”.

“Non mi sono piaciuti come sono state sistemate alcune siepi che vanno risagomate. Ancora una settimana di pazienza! Non avete idea quello che abbiamo tolto da questa villa”.