Il MoVimento 5 Stelle, contro il “sistema Bibbiano”, l’affidamento illegale di minori scoperchiato in Emilia Romagna [Video]

Le Storie delle Mamme di Bibbiano

“IO RIVOGLIO I MIEI FIGLI CON ME, VOGLIO TORNARE A FARE LA MAMMA”Ascoltate la testimonianza di questa madre sul caso “Angeli e Demoni” di Bibbiano, a cui è stata tolta la potestà genitoriale e FACCIAMO VEDERE A TUTTI LA SUA STORIA!Quanto è accaduto è di una gravità inaudita e noi vogliamo mostrarvi tutto quello che i media e i giornaloni non stanno raccontando.Chiediamo ai partiti di votare sì alla nostra proposta di legge per istituire una Commissione d’Inchiesta sugli allontanamenti dei bambini dalle famiglie e gli affidamenti nella comunità!CHI TACE È COMPLICE, VOGLIAMO LA VERITÀ SUI FATTI DI BIBBIANO!

Pubblicato da MoVimento 5 Stelle su Giovedì 25 luglio 2019