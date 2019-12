LO SCRIVONO IN UNA NOTA, I RESPONSABILI DELLA QUESTURA

Il Natale è alle porte…, e lo abbiamo avvertito veramente stamattina in Prefettura a Messina, dove si è tenuta la cerimonia di accensione dell’albero. Un’occasione per vivere tutti insieme lo spirito natalizio ma, ancor più, per celebrare loro, i veri protagonisti: i bambini.

A qualche giorno di distanza dalla giornata internazionale dei diritti del fanciullo e della giornata internazionale delle persone con disabilità, il prefetto di Messina Maria Carmela Librizzi, alle presenza delle Autorità locali civili e militari, ha voluto dare spazio proprio ai più piccoli che hanno contribuito alla realizzazione di un bellissimo presepe esposto al pubblico. Accanto a questo, simbolicamente, è stato collocato l’albero Interforze, per rappresentare che le Forze dell’Ordine ci sono per tutelare anche e, prima di tutto, i più deboli. I nostri poliziotti, con il questore di Messina, Vito Calvino, non sono voluti mancare e hanno con grandissima gioia contribuito a realizzare un albero così significativo. #EsserciSempre #PoliziadiStato #IlNataleciunisce #l’amiciziaèunacosaseria.