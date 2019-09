Il network europeo delle Polizie Stradali “TISPOL” ha programmato, nel periodo dal 16 al 22 settembre, la campagna europea congiunta “Focus on The Road”, che avrà per oggetto il corretto utilizzo alla guida dei telefoni cellulari, oggi motivo di grave distrazione durante la guida. Anche la Polizia Stradale in Italia ha aderito con la predisposizione di mirati controlli, in particolar modo sulle arterie autostradali e di grande comunicazione nazionale, che avranno luogo nel periodo indicato.