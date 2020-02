Il Nucleo Operativo Provinciale di Messina CFRS, con il coordinamento dell’Ispettore Ripartimentale delle Foreste Giovanni Dr. Cavallato ha donato (all’Istituto Antoniano Maschile) Kg. 5.500 di patate sequestrate il 30.01.2020

Premesso che a seguito di sequestro amministrativo avvenuto in data 30.1.2020 di Kg. 5.500, di patate da consumo di dubbia provenienza, considerato che per la sua natura si tratta di merce deperibile, con nota del Dipartimento Regionale delle Attività Produttive della Regione Siciliana dopo aver accertato l’idoneità al consumo del prodotto ortofrutticolo in questione, disponeva di devolvere in beneficenza la merce ad Enti caritativi, sociali o filantropici.

Tutto ciò premesso, in data 14 Febbraio 2020, gli uomini del Nucleo Operativo Provinciale di Messina CFRS, con il coordinamento dell’Ispettore Ripartimentale delle Foreste Giovanni Dr. Cavallaro, si sono recati al M.O. ove hanno confiscato la merce in questione e consegnata al Responsabile Mensa dell’Istituto Antoniano Maschile di Messina affinché l’Istituto in menzione la distribuisca nelle mense caritatevoli presenti in città.