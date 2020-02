“Il numero delle segnalazioni whatsapp da parte dei cittadini di Messina, attivato il 7 ottobre 2019 esiste sempre ma è stato cambiato senza avvertire nessuno”

A spiegare questo sul Servizio attivato il 7 ottobre 2019, a www.letteraemme.it, è stato oggi il commissario e comandante vicario (della Polizia Municipale di Messina) Giovanni Giardina: “mi scuso per il mancato funzionamento del vecchio numero di telefono, utilizzato per le segnalazioni su whatsapp da parte dei cittadini. Da poco abbiamo un nuovo numero di telefono, il 3357049539, perfettamente funzionante. Abbiamo avuto grossi problemi tecnici (memoria e collegamento internet in particolare)”.

Giardina, ha aggiunto: “il nuovo numero non è mai stato comunicato alla cittadinanza, mentre l’ultimo accesso sulla vecchia utenza, alla quale venivano segnalati i disservizi, è datato 22 novembre 2019, quindi un mese e mezzo dopo la data di attivazione”.