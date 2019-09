Il Partito Figli d’Italia, indipendentemente da colpe, delitti e irresponsabilità amministrative è contro il vasto popolo dei senza dignità, dei traditori di regime che decapitano la biologia del rapporto figli genitori, mutano la simbiosi, la genetica della Relazione (attaccamento) madre figlio. Una ferita mortale alla sacralità della natività, al mito del bambino, del figlio, alla conservazione della specie umana.

Esiste una potente Rete occulta internazionale e nazionale delle Lobby della pedofilia. Non sono esenti i Tribunali per i Minorenni d’Italia dove dominano intoccabili giudici che fingono di tutelare il supremo interesse dei minori, mentre sono soltanto i carnefici. La fonte probatoria sono 40.000 Figli d’Italia sequestrati ai genitori biologici ed affidati a coppie che si fingono omosessuali (essi amano i bambini essedolo stati), ma in realtà sono pedofili che non hanno un percorso di cura e ravvedimento.

Una condizione di esistenza irrisolvibile perchè la controparte, il nemico della famiglia naturale è lo stesso che dovrebbe salvarla, giudicare. Le Sentenze del giudice minorile, sono la morte della sopravvivenza biologica, la fine del Cristianesimo.

Tanto che il Santo Padre, ha dovuto avvertire: “cristiani corrotti – cristiani mafiosi – cristiani finti”.