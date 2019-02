Il prefetto di Messina, dottoressa Maria Carmela Librizzi, ha chiesto al C.A.S. lavori adeguati sulla A18

Questa mattina alla Prefettura di Messina, si è svolta la riunione del -Comitato Operativo per la Viabilità-, convocato su richiesta del dirigente generale del Consorzio per le Autostrade Siciliane per esaminare le misure che sarà necessario adottare in relazione al prossimo avvio dei lavori urgenti da doversi attuare per il ripristino della pavimentazione stradale sull’autostrada A18 Messina-Catania, a causa di diverse buche formatesi sull’asfalto. Alcune voragini, sono di dimensioni considerevoli e si trovano in prossimità della frana di Letojanni che dal novembre 2015 occupa la carreggiata lato monte.

Si legge in una nota dell’Ufficio Territoriale del Governo: “i lavori, fanno seguito a una specifica richiesta del prefetto di Messina al responsabile del C.A.S. con la quale era già stata rappresentata l’esigenza di adottare tempestivamente, gli interventi per risolvere definitivamente le criticità del tratto autostradale, tenuto conto che gli interventi tampone eseguiti nella giornata di ieri avevano avuto il solo scopo di garantire nell’immediato il ripristino della circolazione e non avevano escluso che la problematica potesse ripresentarsi nel brevissimo termine e nei medesimi termini”.