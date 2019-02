Il pregiudicato messinese Salvatore Bonaffini, è stato arrestato dalla Polizia di Stato

Nascondeva nella intercapedine di un muro all’interno di un contenitore in plastica con tappo a vite, accanto lo stendibiancheria e ad altri oggetti di uso quotidiano, una pistola e munizioni a uso personale. Il ritrovamento, è avvenuto nella proprietà di Salvatore Bonafini, 46 anni, messinese, sottoposto agli arresti domiciliari. Oltre alla pistola con tamburo rotante, con alloggiati due bossoli privi di ogiva, il Bonaffini, già noto alle forze dell’ordine, ocultava due caricatori e munizionamento di vario calibro.

C’era anche tutto il necessario per la relativa pulizia: “uno scovolo e una bomboletta spray di olio per armi. I poliziotti della Squadra Mobile, impegnati nella perquisizione domiciliare a carico dell’uomo, hanno proceduto al sequestro e al successivo arresto. I reati contestati sono detenzione illegale di arma comune da sparo e munizionamento, nonché evasione”.

All’arrivo degli agenti, infatti, il quarantaseienne non era in casa, nonostante le precise prescrizioni impostegli dalla misura cautelare che avrebbe dovuto rispettare. Su disposizione dei responsabili dell’Autorità Giudiziaria, è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della Questura in attesa di rito direttissimo previsto per la mattinata di oggi.