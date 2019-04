Il Premio dell’American Oil Chemist’s Association al prof. Luigi Mondello dell’Universita’ di Messina

L’American Oil Chemist’s Association (AOCS) ha assegnato a Luigi Mondello, professore ordinario di Chimica analitica presso l’Ateneo messinese, il prestigioso “Herbert J. Dutton Award”, in riconoscimento del significativo contributo al progresso delle metodologie analitiche applicate alla lipidomica.

Il premio è stato istituito dalla Divisione di Chimica Analitica dell’AOCS, una società internazionale fondata negli Stati Uniti, attiva da oltre cento anni nel promuovere e divulgare, a livello mondiale, la ricerca e lo sviluppo tecnologico nel campo di lipidi, proteine e surfattanti. Herbert J. Dutton (1914-2006), capo della ARS’ Oilseeds Crops Laboratory in Peoria (Illinois, USA), è noto per le sue ricerche pioneristiche nel campo degli oli vegetali di uso alimentare. In particolare, i suoi studi hanno contributo a fare dell’olio di soia il condimento vegetale oggi più utilizzato al mondo, e continuano ad inspirare la ricerca contemporanea nel campo di oli e grassi destinati alla dieta umana.

La cerimonia ufficiale di conferimento del premio avra’ luogo durante il convegno annuale della società che si svolgerà a breve negli Stati Uniti (St. Louis, Missouri, 5-8 Maggio 2019). In tale occasione, il Prof. Mondello terrà una relazione plenaria dal titolo “Exploiting multidimensionality in separation/detection techniques: an effort towards accurate and precise lipid analysis in a complex scenario”.

Questa presentazione illustrerà il contributo ventennale del gruppo di ricerca da lui coordinato, presso il Dipartimento CHIBIOFARAM, al raggiungimento dello stato dell’arte nel campo dell’analisi dei lipidi, in termini di strumentazione, tecniche e sviluppi applicativi. Particolarmente degne di nota le sosfisticate tecniche multidimensionali basate su gas-cromatografia, cromatografia liquida e cromatografia a fluidi supercritici accoppiate a spettrometria di massa, in grado di offrire soluzioni rapide ed efficaci a problemi analitici di scottante attualità in campo alimentare, cosmetico, ambientale e petrolchimico.