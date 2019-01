Il presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci, a Messina per l’inaugurazione dell’Anno Accademico dell’Università

Nel pomeriggio di oggi, il presidente della Regione siciliana Nello Musumeci, ha presenziato alla cerimonia di inaugurazione dell’Anno Accademico dell’Università peloritana, svoltasi presso il Museo di viale della Libertà… una circostanza durante la quale ha affrontato diversi argomenti riguardanti il territorio dello Stretto.

Musumeci ha riferito: “sono contento, che il rettore abbia scelto una sede della Regione per la inaugurazione dell’Anno Accademico. Peraltro, in una prospettiva che debbo dire assai favorevole per il mondo universitario siciliano. Il Governo come sapete, ha già potenziato la dotazione per le Borse di studio per specializzandi e soprattutto dell’area medica… ha in programma la realizzazione di una nuova sede dell’Ersu a Messina, abbiamo già predisposto i processi autorizzativi per consentire agli studenti meritevoli e in condizioni di disagio economico di potere ottenere ulteriori vantaggi”.

“Fra il Governo della Regione e le quattro Università siciliane, c’è un rapporto decisamente proficuo improntato al reciproco rispetto ma abbiamo capito che bisogna fare rete per superare le difficoltà di questa terra e di questa Città Messina che per noi deve ritrovare il protagonismo perduto. Però, siamo disponibili ad esaminare un serio progetto di riqualificazione della Zona Falcata della quale si parla da decenni… ma io sono abituato a fare, le chiacchiere non mi piacciono tanto”.