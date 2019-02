Il presidente dell’Associazione «Governo del Popolo», Francesco Carbone, scrive: “pronti per l’ennesima raccolta delle firme per la denuncia querela collettiva, contro la trasmissione di LA7 Non è l’Arena condotta da Giletti e tutti coloro che hanno partecipato a diffamare i cittadini Onesti di Mezzojuso facendoli apparire dinanzi al mondo intero come omertosi e mafiosi in merito alla famosa storia delle Sorelle Napoli (le madonne delle lacrime di Mezzojuso)”.

“Tutti i cittadini di Mezzojuso possono recarsi alla Sala Castello muniti di Carta di identità valida oggi 16 febbraio e domani 17 febbraio dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 19:00. Che trionfi la Giustizia e la Verità”.