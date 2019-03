Il presunto responsabile, della violenza su una 15enne a Rocca di Caprileone

La settimana scorsa, un 59enne di Rocca di Caprileone è stato tratto in arresto dagli agenti del locale Commissariato di P.S. (con l’accusa di violenza su una minore dell’età di 15 anni) e condotto in carcere da dove nega tutto si difende.

L’uomo, che lavora nel comprensorio di Milazzo, ha avanzato la sua richiesta nel corso dell’interrogatorio di garanzia tenutosi innanzi al giudice che ha deciso per lui l’attuale misura cautelare ed alla presenza del suo legale di fiducia Decimo Lo Presti. In questo contesto, ha negato di avere agito coercendo la ragazzina (affetta peraltro da deficit cognitivo) e pretendendo dalla stessa atti sessuali in almeno cinque incontri.

Il suo avvocato, ha depositato al magistrato atti e materiale probatorio a sostegno della difesa del suo assistito chiedendo la scarcerazione. Il giudice per le indagini preliminari, ha posto il procedimento in Riserva, dopo aver esaminato la documentazione acquisita e chiesto il parere del rappresentante della magistratura inquirente.

Il Lo Presti invece, da parte sua, ha domandato che il racconto della teste principale dell’accusa venga assunto come fonte di prova in regime di “incidente probatorio”.

Gli inquirenti infatti, si basano sul racconto della presunta vittima e sulle testimonianze di chi più volte avrebbe notato il cinquantonovenne recarsi a Scuola per prenderla a Capo d’Orlando portandola con sè.

Lei ha riferito che: “nei pressi e sulla strada del ritorno l’uomo avrebbe abusato in varie circostanze, conducendola in alcune occasioni in un casolare di contrada Zappulla al confine fra il Comune dove vive con i genitori e quello dove frenquenta l’Istituto scolastico”.

Ad avviso degli operatori di Polizia del Commissariato orlandino, che hanno effettuato le verifiche sulla base della denuncia ricevuta il racconto della giovane sarebbe fondato.