Il primo cittadino De Luca, ha ricevuto la visita di cortesia del contrammiraglio De Felice

Per descrivere un impegno istituzionale del massimo rappresentante del Municipio cittadino in questo testo si mette in risalto che: “il sindaco Cateno De Luca, insieme alla Giunta municipale, ha ricevuto stamani a Palazzo Zanca in visita di cortesia il comandante del Comando Marittimo Sicilia della Marina Militare, contrammiraglio Nicola De Felice, accompagnato dal capitano di vascello, Santo Giacomo Legrottaglie, del Comando Supporto Logistico della Marina Militare di Messina”.

Ha evidenziato il sindaco: “l’incontro è nato sostanzialmente per un saluto istituzionale e si è ravvisata la necessità di avviare una sinergia anche in chiave di valorizzazione dell’intera area Falcata cuore della città di Messina. La Marina Militare ha confermato la propria disponibilità a rendere fruibile, come già fatto in passato, il Forte San Salvatore per occasioni culturali e turistiche, rilanciando l’idea di attivare un servizio in funzione fino agli inizi degli anni ’80 che vedeva il collegamento tra il Forte e il porto lato città attraverso un mezzo navale”.

“Si è discusso anche di mettere a sistema la bellezza storico-architettonica della Real Cittadella, ragionando in maniera complessiva attraverso l’apporto a vario titolo di tutti gli enti competenti. Sono stati trattati anche gli aspetti legati alla formazione (cultura del mare), già attivi con eccellenti risultati in capo alla Marina e alle istituzioni scolastiche e universitarie cittadine. In tal senso l’Amministrazione comunale intende proporsi quale parte attiva in tale dinamica di percorso formativo-culturale”.

“Al termine della visita il sindaco ha donato all’ammiraglio De Felice tre volumi da lui scritti (-Messina bella, protagonista e produttiva-, -Origini e Prospettive dell’Autonomia Siciliana- e -Manuale dell’Aspirante Amministratore Comunale-), ricevendo il volume Palazzo Marina”.