Il primo cittadino di Messina Cateno De Luca, presente in via Tommaso Cannizzaro nei pressi del Tribunale [Video]

Il primo cittadino di Messina Cateno De Luca, si è recato sul luogo in cui si è verificato il crollo del maestoso Ficus Magnolides presente in via Tommaso Cannizzaro (nei pressi del Tribunale), un esemplare che sovrastava la sottostante edicola. Per puro caso, non vi sono stati danni alle persone.

E De Luca in un filmato riferisce: “siamo nella Tommaso Cannizzaro, dove c’è stato qualche ora fa questo crollo di un albero. E guardate l’entità. Sicuramente quì purtroppo poteva scapparci il morto. Abbiamo già convocato per le ore 15.30 un Tavolo tecnico emergenziale, con la convocazione di tutte le parti, perchè entro questa sera emetterò ordinanza indifferibile urgente per procedere al taglio e alla potatura di tutti gli alberi che insistono nel perimetro urbano, ovviamente avvalendoci di tutti i supporti tecnici del caso”.

“Questa situazione che si è verificata in questo momento, è di una gravità inaudita. E io non posso assolutamente continuare a tollerare, una situazione del genere che mette concretamente a rischio la pubblica incolumità”.