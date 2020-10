Il pronto intervento degli Agenti della Polizia di Stato di Reggio Calabria, attuato nelle scorse ore, ha permesso di mettere in salvo una donna vittima di atti persecutori e di arrestarne il colpevole.

La vittima, sfuggendo all’ennesima aggressione, si è rifugiata nei locali della Questura e ha riferito agli operatori di essere stata aggredita e picchiata dal connazionale che, giunto poco dopo, continuava a minacciarla. Alla luce delle risultanze investigative, l’uomo non ha mai accettato la fine della breve relazione sentimentale, ponendo in essere reiterati atteggiamenti persecutori nei confronti dell’ex fidanzata.

La vittima è stata trasportata presso il Grande Ospedale Metropolitano dove è stata curata per le ferite riportate durante l’aggressione, tra cui evidenti lividi e graffi sul collo. Il cittadino georgiano è stato arrestato e, come disposto dall’Autorità Giudiziaria, sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari per atti persecutori.