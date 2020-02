L’EVENTO SI SVOLGERA' PRESSO LA STRUTTURA TEATRALE DI VIA GARIBALDI A MESSINA

Il prossimo 10 febbraio alle ore 11.00, in occasione della ricorrenza del “Giorno del Ricordo”, la Prefettura, in collaborazione con l’Ente Teatro e l’Associazione Nazionale Congiunti dei Deportati Italiani Uccisi o Scomparsi in Jugoslavia, organizza una cerimonia commemorativa che si svolgerà presso il Teatro Vittorio Emanuele di Messina.

Con l’iniziativa si vorrà rendere omaggio alle vittime delle foibe e diffondere la memoria dei drammatici eventi ai più giovani, attraverso il coinvolgimento di numerosi studenti degli istituti scolastici di secondo grado della Città e dell’ambito regionale. Nell’occasione, la memoria di quei tragici accadimenti sarà rinnovata attraverso racconti su episodi degli esuli e delle foibe da parte di una compagnia teatrale, cori l’esibizione del Coro del Comando Provinciale della Guardia di Finanza e del Coro degli alunni del Liceo Musicale “Ainis” di Messina e con un breve intervento del Prof. Dario Caroniti, docente del locale Ateneo. Durante la cerimonia, sarà inoltre consegnata la Medaglia d’Onore alla memoria del Sig. Sebastiano Caminiti, vittima delle foibe, residente in questo tenitorio. La manifestazione al Teatro sarà preceduta da un momento commemorativo presso la Piazza Martiri delle Foibe, dove, su iniziativa del Comune di Messina e dell’Associazione Nazionale Congiunti dei Deportati Italiani Uccisi e Scomparsi in Iugoslavia, sarà deposta una corona d’alloro sulla stele rievocativa.