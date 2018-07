Il regista Carlo Vanzina, è stato ricordato oggi pomeriggio

9 luglio 2018 – Questo pomeriggio, nel corso della trasmissione “La Vita in Diretta Estate”, condotta da Ingrid Muccitelli e Gianluca Semprini è stato ricordato il regista, produttore cinematografico e sceneggiatore italiano, Carlo Vanzina (figlio di Steno e fratello di Enrico) morto a 67 anni dopo una lunga malattia ed un altrettanto lungo ricovero (alla Clinica Mater Dei del Quartiere Parioli a Roma), ieri mattina.

Carlo Vanzina, il regista che ha raccontato il nostro paese, come ha detto la Muccitelli, era una persona, profonda, colta e sensibile che ha lavorato per più di 40 anni dirigendo una sessantina di commedie.

Durante la puntata, sono intervenuti: “Vittorio Cecchi Gori, Paolo Conticini, Neri Parenti, Pascal Vicedomini, Massimo Ghini, Angelo Perrone e Paola Comin”.

Enrico Vanzina in una lettera ha scritto: “per me Carlo era tutto. Era mio fratello, era il mio migliore amico, era il mio confidente e io il suo, era il mio alter ego nel lavoro. Siamo stati insieme praticamente tutti i giorni della nostra esistenza, prima da piccoli, poi da adolescenti, poi lavorando insieme. Carlo è stato il mio passato ed era il mio futuro. Essendo il fratello maggiore ho provato a proteggerlo tutta la vita. Non ce l’ho fatta”.

Come diceva George Simenon: “bisogna accettare la vita come viene, lei è più forte di noi”.

“Ma adesso che lui non c’è più sono spezzato a metà, con il cuore a metà”.

Il debutto di Carlo (che ebbe come maestro Mario Monicelli) avvenne nel 1976 con il film Luna di Miele scritto da Enrico, di li in poi nessuno li ha più fermati verso il successo con pellicole come: “La Partita, Eccezzziunale veramente, Vacanze di Natale, Sapore di Mare, Vacanze in America”.

Un ricordo con alcuni messaggi video è stato fatto da: “Claudio Amendola, Ricky Tognazzi, Lino Banfi e Jerry Calà”.

I funerali di Vanzina, si terranno domani mattina nella Chiesa di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri a Roma alle ore 11.