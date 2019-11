Il resoconto dell’attività notturna, svolta dalla Polizia Municipale di Messina i cui agenti hanno controllato il territorio, dalle ore 22.00 del 23 novembre alle 04.00 del 24.

Ecco il report di stanotte del commissario Lo Presti che ha preso servizio in città dal 1 novembre scorso… servizio Movida 22-04 coordinato dal sottoscritto commissario Dott Daniele Lo Presti + 6 operatori della Sezione Operativa Territoriale:

Controllati n. 35 veicoli;

Sanzionati per sosta selvaggia n. 32 veicoli 12 dei quali rimossi con carro attrezzi;

N. 1 verbale per mancanza cintura di sicurezza;

N. 2 verbali per mancanza documenti;

N. 1 persona denunciata in stato di libertà per guida in stato di ebrezza alcolica in quanto trovata con tasso alcolemico pari a 1,09 g/L e patente di guida ritirata;

N. 10 persone sottoposte a etilotest delle quali 2 sottoposte ad etilometro.

Di seguito le zone di intervento: “via Garibaldi, via Cavour, via Cesare Battisti, via Primo settembre, via Santa Cecilia (pressi via Don Blasco)”.