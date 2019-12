Il resoconto, dell’azione odierna, svolta dal commissario Giovanni Giardina, della Polizia Municipale di Messina: “oltre 15 mila euro di sanzioni”!

Report del Servizio odierno svolto nella zona antistante il mercato Sant’Orsola:

personale della Sezione Specialistica dell’Annona coadiuvato da una pattuglia della Sezione Motociclisti comandati dal dirigente Vicario comm. Giardina, ha effettuato un’operazione di controllo sull’abusivismo commerciale e sulla sicurezza della circolazione antistante il mercato si Sant’Orsola.

In particolare sono stati elevati verbali di violazione al codice della strada per mancanza di revisione, mancato possesso dei documenti di circolazione. Due autovetture sono state sottoposte a sequestro per mancanza di assicurazione. Successivamente, l’attenzione degli agenti si è incentrata sulle biciclette elettriche (e-bike) che sovente vengono modificate assumendo le caratteristiche di veri e propri ciclomotori. In questo caso 3 e-bike, sono state sottoposte a sequestro ed ai conducenti sono stati elevati i verbali di rito.

Ne complesso dell’operazione sono stati contestati:

2 art. 80;

2 art. 180;

4 art. 97;

5 art. 193;

4 art.171;

1 art. 126;

1art. 116;

1L. 139/91;

Il totale dei verbali supera i 15.000 €.

Sul fronte dell’abusivismo commerciale sono stati elevati verbali per occupazione di suolo pubblico (tra cui un venditore di pesce) ed inoltre lungo il perimetro del mercato, è stata constatata la realizzazione di due accessi non autorizzata per i quali è stato richiesto l’intervento delle maestranze comunali che hanno immediatamente provveduto alla saldatura delle reti metalliche perimetrali che erano state abusivamente rimosse.