Il responsabile della Procura della Repubblica di Messina, fa le sue precisazioni sul caso del 13enne disabile attenzionato dall’attrice Maria Grazia Cucinotta

Nel pomeriggio di ieri, è arrivata alle agenzie la precisazione del procuratore capo di Messina Maurizio De Lucia, sul caso denunciato dall’attrice messinese Maria Grazia Cucinotta del disabile tredicenne che sarebbe stato allontanato dalla sua abitazione con i suoi genitori, secondo l’artista, -perché disturbava il vicinato-: “nessun provvedimento di allontanamento è stato disposto nei confronti di soggetti minori. Il giudice per le indagini preliminari ha emesso un’ordinanza di divieto di avvicinamento a carico di una coppia messinese perché gravemente indiziata del reato di stalking nei riguardi di alcuni vicini di casa”.

Effettivamente, il dispositivo della magistratura racconta un’altra verità. A raccogliere la denuncia della coppia, residente nella zona nord cittadina, è stata la Squadra Mobile, che ha ricostruito una vicenda che va avanti da quasi cinque anni. Cinque anni di pedinamenti, insulti, continui lanci dal balcone perpetrati dalla coppia che abita al piano superiore al loro, a tutte le ore del giorno e della notte, tanto che alla fine è stato quasi impossibile per loro uscire di casa, per non rischiare di vedersi arrivare mobili addosso dal balcone del piano superiore.

A conferma del racconto, ci sono più di una testimonianza, da quella dei familiari delle presunte vittime a quella dell’amministratore del condominio.

Nel documento giudiziario si fa riferimento anche alla vivacità del minorenne affetto da una disabilità, che però secondo i due denuncianti sarebbe stato “sobillato” dai genitori e da loro coinvolto nello stalking, quindi anche lui ritenuto una vittima. Secondo i due, infatti, più di una volta i genitori hanno spinto il figlio ragazzino a suonare continuamente al citofono.