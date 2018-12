Il ricordo di Isabella Mayer, su suo papà Sandro [Video]

3 dicembre 2018 – Questa mattina poco prima dell’inizio del funerale di suo papà Sandro Mayer, Isabella (la figlia), lo ha ricordato interpellata dalla corrispondente del programma di Rai1 -Storie Italiane-, Maria Grazia Sarrocco. Isabella, ha risposto anche alle domande della conduttrice Eleonora Daniele.

Isabella, ha riferito: “mi viene in mente il presepe che mi faceva il papà, cerco di trasmetterlo al mio bambino nel miglior modo possibile. Gabriele ha 6 anni, quindi era legato per quello che puo’ essere un bambino di 6 anni. Comunque il nonno era molto legato a Gabriele, diciamo. Gli aveva già trasmesso la passione per gli orologi e soprattutto per le cravatte. Mio papà amava le cravatte. Aveva una collezione enorme di cravatte…”.