Il ricordo di Santino Irrera, volato sul ponte dell’arcobaleno, dopo avere salvato tante vite di amici a 4 zampe

Un ricordo per chi è dipartito prematuramente: “oggi sul ponte dell’arcobaleno c’è un anima in più, non è un gatto o un cane… ma è sempre stato e sarà uno di loro! Santino Irrera ha lasciato la vita terrena per incontrarsi con tutte le anime che ha salvato e protetto per tutto il suo cammino”.

“Un uomo corretto e ironico che nonostante la sua malattia ha combattuto sino all’ultimo per le sue idee e per i suoi animali. Noi di Fedelambiente sezione di Messina, siamo orgogliosi di averlo avuto al nostro fianco, oggi salutiamo un AMICO a cui chiediamo di seguirci per sempre. Ciao Santino -Buon Ponte-. Noi porteremo avanti le tue battaglie. R. I. P.”.