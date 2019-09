Il ritorno della piccola (2 anni) Perla, in casa a Reggio Emilia dalla mamma Stefania Mazzocchi e dal papà Marco Cagni dopo il Decreto emesso due giorni fa dal locale Tribunale per i Minorenni [Video]

Il ritorno della piccola (2 anni) Perla, in casa a Reggio Emilia dalla mamma Stefania Mazzocchi e dal papà Marco Cagni dopo il Decreto emesso due giorni fa dal locale Tribunale per i Minorenni. La vicenda è stata spiegata dai coniugi, ieri sera a -Fuori dal Coro- la trasmissione di Rete4 condotta da Mario Giordano.

Ecco cosa ha scritto su Facebook, la madre: “chi pagherà il trauma? Bisogna denunciare, insistere, resistere… ma con vicino le persone giuste. #RAFFAELLAREGOLI – #MARIOGIORDANO”.

UN AVVOCATO ESPERTO DA ANNI ED ANNI NEL -FUORI DAL MONDO NORMALE E DALLA LEGGE-… -DEL MINORILE-…

“Questo posso dire…, poi la Vita in sé fa ciò che deve, nel bene e nel male… per darci le armi… ma si mira alla pace…! Pur dovendo lottare per ottenerla…, si mira alla giustizia per 2 sorelle (dedicato a chi sa la Vera storia…) comprate con madre e padre…! Grazie #AVVOCATO #MIRAGLIA”.