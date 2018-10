Il sindaco Cateno De Luca ed il vicesindaco Salvatore Mondello, hanno incontrato oggi a Palazzo Zanca, i componenti della Commissione Urbanistica

Dal Comune di Messina, l’Ufficio stampa in questa nota evidenzia che: “il sindaco Cateno De Luca e il vicesindaco e assessore all’Edilizia Pubblica e Privata Salvatore Mondello hanno incontrato oggi a Palazzo Zanca la Commissione Urbanistica comunale”.

La stessa, risulta così composta: “presidente l’ing. Francesco Triolo; componenti gli ingegneri Luciano Taranto, Pasquale De Domenico, Antonio Barone, Salvatore Sciacca, Gaetano De Lorenzo; gli architetti Alessandro Tinaglia, Maria Daniela Siracusano, Gaetano Scarcella, Domenico Staiti, Alessandra Barresi; il geologo Fabio Nicita e la professoressa Anna Romeo”.

Nell’augurare al neo organismo, che si è insediato oggi a Palazzo Zanca, i migliori esiti per l’attività da svolgere, il sindaco De Luca e il vicesindaco Mondello ne hanno sottolineato: “il ruolo e la valenza, essendo la riqualificazione urbana del territorio cittadino una priorità nel programma dell’Amministrazione comunale. Abbiamo trattato in linea generale vari temi riguardanti i compiti della Commissione, evidenziando l’obiettivo primario dello snellimento delle procedure e la definizione della metodologia e dei criteri, puntando sulla celerità e sulla necessità di dare risposte certe alla cittadinanza”.

Ha aggiunto il vicesindaco Mondello: “oltre all’attività ordinaria, l’Amministrazione intende affidare un ruolo centrale alla Commissione, in merito a quelle che sono le tematiche importanti relative allo sviluppo del territorio e all’Urbanistica. Sarà determinante infatti il supporto della Commissione su temi quali l’elaborazione del PRG, la rivisitazione dei piani di risanamento, il rapporto tra opere strategiche e territorio (via Don Blasco, porto Tremestieri, ecc…) e quanto risulti rilevante per quelli che sono gli scenari futuri della Città”.

“Il neo presidente Triolo, nel ringraziare l’Amministrazione Comunale per la fiducia concessa, cercherà in brevissimo tempo di organizzare operativamente la Commissione per essere al Servizio tecnico della Città”.