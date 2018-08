Il sindaco Cateno De Luca, ha invitato i parlamentari messinesi, lunedì alle ore 11 presso la Sala Falcone-Borsellino

La dirigente dell’Ufficio di Gabinetto del sindaco di Messina (onorevole, avvocato Cateno De Luca), la dottoressa Loredana Carrara ha firmato un invito (su richiesta del primo cittadino) rivolto ai parlamentari nazionali e regionali per lunedì alle ore 11 nella Sala Falcone-Borsellino di Palazzo Zanca.

Come si legge nel documento: “su disposizione del signor sindaco, si chiede la disponibilità della S.S. a presenziare all’incontro del 13 agosto per affrontare la problematica del Piano di Risanamento ex L.R. 10 del 1990 e per far fronte all’emergenza abitativa connessa con l’Ordinanza Sindacale n° 163 del 6 agosto 2018, avente ad oggetto… “Ordinanza contingibile e urgente per lo sgombero e la demolizione di tutte le strutture abitative che insistono negli ambiti di risanamento, per motivi di igiene e sanità pubblica (allegata alla presente per facilità di lettura)”.