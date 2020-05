Il Sindaco di Comiso (RG), Maria Rita Schembari, comunica che oggi, 15 maggio 2020, dalla mattina fino alla sera, sarà dichiarato il lutto cittadino per la prematura e tragica scomparsa del concittadino Raffaele Antoci

ALLE ESEQUIE, SARÀ PRESENTE SOLO UN RAPPRESENTANTE DELL'AMMINISTRAZIONE, IN OTTEMPERANZA ALLE NORME SUL DISTANZIAMENTO E PER NON TOGLIERE AI FAMILIARI LA POSSIBILITÀ DI ESSERE TUTTI PRESENTI