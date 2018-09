Il sindaco di Messina Cateno De Luca, conferma il cronoprogramma sul Risanamento

Intervistato da Fortunato Marino, giornalista di Tremedia, il sindaco di Messina Cateno De Luca, in relazione alla odierna presenza a Palazzo Zanca di Steano Candiani, rappresentante del Ministero degli Interni, sulle politiche del territorio cittadino ha affermato: “il dialogo è stato aperto già il 14 di agosto, con il ministro Salvini, Il quale già ci aveva detto e ribadito, il suo impegno per quanto riguarda il risanamento e lo sbaraccamento. Oggi, sarà una occasione ulteriore per aggiornare il ministro Salvini attraverso il sottosegretario, che tutti gli adempimenti di nostra competenza sono stati effettuati in tempi record compreso la delibera della Giunta regionale”.

“Quindi, ora, è il momento che il Consiglio dei ministri prenda in carico questa situazione e ci dia la risposta che la Città di Messina attende da tempo”.

Sui tempi che si è imposto, De Luca ha affermato: “li confermo anche perchè il cronoprogramma che abbiamo stabilito il 6 di agosto, è stato puntualmente onorato. E’ ovvio, che ora ci sono altri organi e altri livelli di Governo che devono essere altrettanto celeri per come abbiamo dimostrato noi quì nell’avviare le procedure e prendere di petto la questione e quindi arrivare a una conclusione considerato che la situazione è degenerata, è stata sottovalutata e non sono stati utilizzati i poteri che un sindaco deve in questi casi mettere in campo proprio per arrivare alla risoluzione radicale del problema”.