Il sindaco di Messina Cateno De Luca, ed il suo amore per le cose da fare

Cateno De Luca, primo cittadino di Messina, instancabilmente è riuscito a trovare tra le pieghe di dimenticanze pluriennali di funzionari del Comune una considerevole somma pari a 50 milioni di euro.

In un post pubblicato su Facebook per descrivere la sua opera, scrive: “se ami ciò che fai i risultati prima o poi arrivano! Questi soldi erano nei cassetti dimenticati da chi ha amministrato Palazzo Zanca ed in parte gestiti con il -sistema fai da te- utilizzato da alcuni dirigenti comunali all’insaputa della Giunta Comunale e del sindaco”.