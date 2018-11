Il sindaco di Messina Cateno De Luca, ha rassicurato gli studenti dei Licei La Farina – Basile, così come la dirigente scolastica Pucci Prestipino, nel corso della manifestazione tenuta questa mattina in piazza Unione Europea ed ha scritto una nota per affermare: “state sereni per ora tutto rimane così”!

Per terminare, in tal modo: “da gennaio si apre il tavolo concertativo per risolvere definitivamente le questioni da sempre rinviate per mancanza di determinazione”.