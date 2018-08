Il sindaco di Messina De Luca, annuncia: “Non siamo più, la Città babba”

Con un post sulla sua pagina Facebook, il sindaco di Messina Cateno De Luca annuncia: “non siamo più la Città babba, anche in tema di sbaraccamento e risanamento”.

De Luca, prosegue così: “ringrazio tutti i colleghi e le colleghe impiegati comunali ed i dirigenti per la collaborazione offerta per l’aggiornamento del censimento della situazione riguardante le azioni di risanamento da noi intraprese. Da oggi a domenica un esercito di cento colleghi e colleghe si occuperanno di effettuare l’aggiornamento dello stato di fatto di ogni singola baracca per come ci è stato richiesto dal Dipartimento di Protezione Civile per completare l’istruttoria della nostra istanza di dichiarazione dello stato di emergenza abitativa”.