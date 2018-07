Il sindaco di Messina, De Luca, si è confrontato con il dirigente Pizzino

Da questo testo diffuso dallo Staff della Comunicazione del Comune di Messina si apprende che: “il sindaco Cateno De Luca e la Giunta municipale hanno incontrato stamani a Palazzo Zanca il dirigente del dipartimento Mobilità Urbana e Viabilità Mario Pizzino per affrontare varie tematiche inerenti la sua attività”.

Ha dichiarato il sindaco: “nel corso dell’incontro abbiamo affrontato parecchi aspetti legati al suo operato. In merito all’Ecopass è intenzione dell’Amministrazione comunale ripristinare la tassa e riteniamo che l’operazione sia fattibile sotto il profilo tecnico e giuridico, partendo dalle motivazioni dell’annullamento del provvedimento dovuto a profili più formali che sostanziali. Auspichiamo inoltre un’evoluzione della ZTL, affinché come previsto dal nostro programma elettorale si provveda ad istituire una sosta breve, di 10 o 15 minuti, davanti alle attività commerciali per agevolare la nostra comunità”.

“Tutto ciò rientra nella riorganizzazione del sistema di trasporto urbano, che prevede l’abolizione del tram. In considerazione degli investimenti effettuati per l’acquisto di altri autobus, in particolare quelli elettrici, è plausibile ipotizzare l’estensione dell’impiego di tali mezzi in alternativa alla linea tranviaria. Sulla via Don Blasco abbiamo concertato che la sua attivazione sia fondamentale per smaltire il traffico cittadino”.