Il sindaco di Milazzo Giovanni Formica, ha annunciato che per domani venerdì 2 ottobre… in occasione dei funerali di Aurelio Visalli il quarantenne sottufficiale (della Guardia Costiera), morto sabato scorso durante le operazioni di soccorso in mare di due giovani, ci sara’ il lutto cittadino

Il sindaco di Milazzo Giovanni Formica, ha annunciato che per domani venerdì 2 ottobre… in occasione dei funerali di Aurelio Visalli il quarantenne sottufficiale (della Guardia Costiera), morto sabato scorso durante le operazioni di soccorso in mare di due giovani, ci sarà il lutto cittadino.

Le esequie verranno officiate congiuntamente, dall’arcivescovo di Messina, Lipari e Santa Lucia del Mela monsignor Giovanni Accolla e dall’ordinario militare, Santo Marcianò… alle ore 11.00 presso il Duomo Mamertino.

Si prevede…, la presenza al rito funebre delle maggiori Autorità del Governo nazionale e degli appartenenti alle forze militari. La salma del guardacoste deceduto, è stata consegnata alla famiglia al termine dell’autopsia dalla quale è emersa l’esistenza di un grave trauma vertebrale verificatosi con ogni probabilità per l’impatto con una forte onda che ha trascinato il corpo a fondo.

Alla fine della messa, il corteo funebre raggiungerà il cimitero di Venetico.