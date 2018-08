Il sindaco Metropolitano, Cateno De Luca, ha incontrato una delegazione del Liceo Scientifico “Seguenza”

Incontro del sindaco Metropolitano, on Cateno De Luca, con una delegazione del Liceo Scientifico “Seguenza” sulla annosa questione della carenza di aule. Il sindaco Metropolitano ha prospettato una soluzione che vuole essere risolutoria del problema, con la messa a disposizione, entro il mese di settembre, di nove aule nella struttura ex IAI e dodici aule nella struttura Don Orione. Contestualmente sono state avviate le procedure per rendere disponibili nella struttura ex IAI altre 12 aule, entro giugno 2019. Pertanto in tale data si avrà la soluzione definitiva del problema aule per il liceo “Seguenza”, rendendo disponibili un totale di 21 aule nella struttura ex IAI.

Per un ulteriore approfondimento la decisione finale è stata rinviata a venerdì prossimo, in quanto, su suggerimento della preside del Liceo Seguenza” verrà vagliata una soluzione alternativa legata all’Istituto commerciale Jaci.

In ogni caso venerdì la decisone verrà presa, se le alternative proposte non saranno giudicate: “praticabili, rimarrà la soluzione prospettata che riteniamo funzionale al problema”.