LO HA SCRITTO IN UN COMUNICATO DIFFUSO IERI, DAMIANO DI GIOVANNI, UNO DEI PARTECIPANTI ALL'EVENTO SVOLTOSI A MESSINA

“Il Sit-in di domenica 7 Giugno in piazza Unione Europea è stata una splendida occasione per confrontarci e dare forma ai nostri pensieri. Il passo che ora ci tocca fare è quello più concreto… serve un documento che raccolga le nostre considerazioni, le nostre proposte e le nostre richieste”. Lo ha scritto in un comunicato, diffuso ieri, uno dei partecipanti all’evento (svoltosi a Messina), Damiano DI Giovanni.

Di Giovanni ha specificato: “il collettivo che ha riempito la manifestazione dei contenuti, poi proposti in piazza, ha già iniziato a dare forma al documento che verrà presentato alle istituzioni, ma non basta, servono il supporto, le idee e le considerazioni di ognuno di voi”.

“Per questo proponiamo alle associazioni e alla cittadinanza questo strumento di raccolta delle proposte e delle richieste che andranno a completare la piattaforma, crediamo possa essere semplice da compilare e facilmente utilizzabile”.

https://forms.gle/27rU38o7aWwsM92XA