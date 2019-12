Il tema dell’approvazione del Fondo salva-Stati o del suo possibile rinvio è al centro della puntata di “Mezz’ora in più”, in onda oggi, domenica 1 dicembre, a partire dalle 14.30 su Rai3. Ne discutono con la conduttrice Lucia Annunziata gli ex ministri dell’Economia Giovanni Tria e Giulio Tremonti.

Subito dopo ci sarà un’intervista a Lucia Borgonzoni, candidata della Lega alla presidenza della Regione Emilia Romagna. In chiusura un approfondimento sulle rivolte in corso ad Hong Kong: sarà trasmesso un estratto della video-conferenza dell’attivista Joshua Wong con la Fondazione Feltrinelli. In studio il direttore della Fondazione Giangiacomo Feltrinelli Massimiliano Tarantino e lo storico dell’arte Tomaso Montanari.