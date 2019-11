“Il tentato avvelenamento di alcuni cani e gatti in località Scarcioti di Archi (RC), ha riproposto il problema del randagismo nelle periferie cittadine” [Video]

LO SCRIVE SU FACEBOOK, PASQUALE LATERZA (PRESIDENTE NAZIONALE DI GUARDIE PER L'AMBIENTE), DI CORATO IN PUGLIA

“Il tentato avvelenamento di alcuni cani e gatti in località Scarcioti di Archi (RC), ha riproposto il problema del randagismo nelle periferie cittadine”. Lo scrive su Facebook, Pasquale Laterza (presidente nazionale di Guardie per l’Ambiente) di Corato in Puglia.

Laterza, continua affermando: “a segnalare il caso agli organi competenti alcuni volontari che quotidianamente si prendono cura degli animali che vivono in strada. Sul posto sono intervenuti i veterinari dell’Asp, gli agenti della Polizia di Stato ed i membri del sodalizio (rappresentato dallo scrivente) per la Regione Calabria, sollecitati dagli animalisti accortisi del deposito di cibo mischiato a veleno nel punto del Quartiere in cui in genere cani e gatti si radunano”.

“Dalle prime analisi si tratterebbe di lumachicida, sostanza chimica gravemente dannosa per la vita degli animali. Al vaglio degli investigatori le immagini acquisite dai circuiti di videosorveglianza, per cercare di risalire all’identità dei responsabili”.

