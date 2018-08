Il titolare di una Associazione sportiva dilettantistica, è stato arrestato dalla Polizia di Stato di Messina

PERCHE' E' STATO TROVATO IN POSSESSO DI 700 GR. DI SOSTANZA STUPEFACENTE

Con la copertura di essere il titolare di un’Associazione sportiva dilettantistica, del centro cittadino, un quarantenne pregiudicato catanese, identificato in Giuseppe Bonifacio, servendosi della complicità di un quarantanovenne pregiudicato messinese, esercitava attività di spaccio di sostanze stupefacenti. I movimenti furtivi di diversi soggetti che entravano nel suddetto Circolo, per poi uscirne dopo pochi minuti, non sfuggivano all’attenzione dell’equipaggio di una Volante della Polizia di Stato che svolgeva un normale servizio di controllo del territorio.

I poliziotti, quindi, insospettiti che si stesse consumando un’attività illecita, con l’ausilio di altre due volanti, intervenivano all’interno del locale ed effettuavano una attenta perquisizione, all’esito della quale veniva rinvenuta e sequestrata della sostanza stupefacente del tipo marijuana, abilmente occultata all’interno di un forno a microonde ed in un case di un DVR, già suddivisa in 6 dosi da circa gr. 25 ciascuna, venivano altresì rinvenuti un bilancino di precisione, del materiale per il confezionamento e del denaro ritenuto provento dell’attività illecita.

La perquisizione, estesa all’autovettura ed all’abitazione del quarantenne, permetteva di rinvenire e sequestrare, inoltre, circa gr. 500 di marijuana ed un panetto di hascisc, celati all’interno di un case di PC; infine nel salone di casa venivano trovati ulteriori due involucri di cellophane contenenti ciascuno gr. 5 di marijuana. Pertanto, Giuseppe Bonifacio è stato arrestato e, su disposizione dell’A.G., tradotto presso la Casa Circondariale di Messina Gazzi e, insieme al complice denunciato in stato di libertà, dovrà rispondere del reato in concorso di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. I locali della predetta Associazione sono stati sottoposti a sequestro.