Il tram a Messina, ed una tragedia sfiorata accaduta stamattina a Provinciale

Lino Cucè presidente della Terza Circoscrizione, ha raccontato di essersi trovato oggi quale protagonista di una tragedsia sfiorata.

E Cucè ha sottolineato: “sono stato allertato da alcuni cittadini del Quartiere di un avvenuto violento scoppio nei pressi della Chiesa di Provinciale a seguito del distacco di un filo elettrico dalla linea tramviaria. Mi sono recato sul posto ed ho verificato, che il cavo segnalato apparteneva ad una utenza allacciata abusivamente sulla linea stessa, probabilmente da qualche ambulante a seguito della festa del 5 agosto della Madonna dei Miracoli, ed a causa del violento acquazzone di oggi distaccandosi veniva a contatto con il palo della pubblica illuminazione producendo una deflagrazione”.

Ha proseguito Cucè: “fortunatamente nessuno è venuto a contatto con il cavo elettrico durante il distacco ne con il palo in quanto le conseguenze sarebbero state gravissime. Avendo, quindi allertato immediatamente l’Ufficio manutenzione tram, tramite il responsabile ing. Poidomani ho ottenuto l’immediato distacco della rete elettrica del tram da Provinciale fino al capolinea Zir, creandone temporaneamente uno nuovo alla fermata villa Dante, successivamente il Dipartimento Pubblica Illuminazione del Comune Di Messina provvedeva alla rimozione del cavo incriminato ed al ripristino della linea elettrica tramviaria, riducendo al minimo il disagio per gli utenti risolvendo il tutto in poche ore. Domani, provvederò a sporgere regolare denuncia su quanto verificatosi, contro ignoti”.