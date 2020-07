Il Tribunale Amministrativo Regionale di Catania in data odierna, ha sospeso in via d’urgenza il provvedimento con il quale il Comune di Messina aveva ordinato la chiusura per 5 giorni del lido “TAREA”.

Il fermo della struttura, traeva origine dall’asserita violazione dell’Ordinanza Sindacale n. 204 del 30.06.2020. L’attivita’ era stata oggetto nei giorni scorsi di verifiche effettuate da parte degli agenti della Sezione Specialistica della Polizia Municipale retta dal commissario Giovanni Giardina che avevano riscontrato diverse violazioni del provvedimento di emanazione sindacale meglio noto come antimovida. Dopo una valutazione delle menzionate irregolarita’, il personale afferente ai vigili Urbani… disponeva la chiusura dell’area balneare.