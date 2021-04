Articolo…, tratto da… www.newsicilia.it.

“Il tuo pacco sta arrivando, seguilo qui”: è lo strano sms ricevuto da diversi utenti nella sezione “Messaggi” del proprio smartphone. L’invito è quello di cliccare su un link, che dovrebbe permettere di tracciare un presunto ordine.

In realtà, però, si tratta dell’ennesima truffa online. Non solo non esiste alcun pacco, ma rispondere all’invito cliccando sul link permetterebbe agli autori dell’inganno di accedere a informazioni sensibili dello sfortunato utente.

Il link, infatti, rimanderebbe a un sito per poi richiedere alla persona da truffare di inserire specifiche credenziali bancarie per completare il pagamento del materiale in consegna. Nel giro di pochi giorni, sono diverse le segnalazioni giunte sui social. L’allarme ha coinvolto sia i cittadini che le autorità competenti, alle prese con il nuovo strumento d’illegalità ai danni dei possessori di smartphone.

Ovviamente, si raccomanda di non cliccare sul link e di non inviare alcun dato. Inoltre, è consigliato segnalare il numero del mittente dell’SMS ricevuto alla Polizia Postale (anche online, attraverso il form disponibile qui).