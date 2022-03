“Il vero nemico non è L’America dei Patrioti, ma chi controlla questo paese dall’interno e dall’esterno” [Video]

“Il vero nemico non è L’America dei Patrioti, ma chi controlla questo paese dall’interno e dall’esterno”. Lo hanno scritto dopo le 17.45 di oggi 9 marzo 2022, sulla loro Pagina Facebook, i responsabili di ‘Qui’ Radio Londra International.

Cosi’ hanno proseguito e concluso i redattori nel loro testo: “non fatevela contare ne da chi ha interesse a spacciare le azioni attuali per -America-, ne da coloro che non vedevano l’ora di potere attaccare il vero ideale americano che difendiamo. �Questo è Quanto. �Qui. �Ve lo spiegano in diretta con Max Massimi e Gigi Morello”.