Il via, allo smaltimento dell’amianto delle baracche di Messina

Il primo cittadino di Messina Cateno De Luca, in un post sulla sua pagina Facebook ha evidenziato: “smaltimento amianto baracche start! Così si procederà alla immediata demolizione delle baracche lasciate libere dalle famiglie che avranno i nuovi alloggi”.

Oggi, come già annunciato ieri sera, con: “il dirigente dott. Romolo Dell’Acqua e l’assessore all’Ambiente avv. Dafne Musolino, abbiamo pubblicato l’avviso per la manifestazione di interesse avente ad oggetto la costituzione dell’albo delle ditte fiduciarie che si occuperanno materialmente della bonifica dei siti oggetto del risanamento. Entro le ore 12.00 del 28 settembre, gli operatori in possesso della iscrizione all’albo nazionale dei gestori ambientali e delle specifiche caratteristiche indicate nell’avviso, possono inviare la domanda per l’iscrizione nell’albo comunale”.

“Quello di oggi è un passaggio fondamentale perché servirà all’Amministrazione ad individuare le ditte specializzate che, subito dopo lo sgombero, entreranno nelle aree di cantiere e bonificheranno i siti, eliminando prioritariamente l’amianto delle baracche. La rapidità dell’azione è uno strumento indispensabile per evitare che, come successo in passato, le baracche sgombrate vengano occupate nuovamente! L’obiettivo che si è imposto l’Amministrazione è senza dubbio elevato, ma stiamo mettendo in campo ogni risorsa interna per raggiungerlo. Adesso tocca alla Regione erogare i fondi per fare eseguire la bonifica ambientale. Basta baracche”