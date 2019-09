Il Vice Questore Aggiunto Simone Scalzo, è il nuovo Vice Dirigente della Squadra Mobile

Il Dr. Simone Scalzo, Vice Questore Aggiunto della Polizia di Stato, lascia la direzione del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Milazzo per assumere i prestigiosi incarichi di Vice Dirigente della Squadra Mobile e Dirigente della Sezione Criminalità Organizzata assegnatigli dal Questore di Messina Dr. Vito Calvino. Il Dr. Simone Scalzo ha frequentato il 98°Corso di Formazione per Commissario della Polizia di Stato nel 2008 e nel 2010 è stato assegnato alla Questura di Massa Carrara, dove ha diretto dapprima l’U.P.G.S.P. e poi la D.I.G.O.S. Anche a Lucca, dove è stato trasferito nel 2013, ha diretto la D.I.G.O.S. Nel 2016 è stato trasferito a Messina quale funzionario addetto dell’U.P.G.S.P, del quale è diventato dirigente da gennaio all’ottobre 2017 quando gli è stato conferito l’incarico di Dirigente del Commissariato di P.S. di Milazzo.

La Dr.ssa Lara La Rosa, Vice Questore della Polizia di Stato, da oggi nuovo Dirigente del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Milazzo, entra in Polizia nel 1996 e, dopo aver frequentato l’85° Corso di Formazione per Funzionari presso la Scuola Superiore della Polizia di Stato a Roma, viene assegnata alla Scuola Allievi Agenti di Vicenza quale Comandante di Nucleo. Successivamente, nel 1998, viene trasferita presso la Questura di Venezia, dove, dopo un iniziale incarico all’U.P.G.S.P., dirige l’Ufficio Immigrazione per più di quattro anni. Nel 2004 e sino al 2009 ricopre numerosi incarichi presso la Questura di Rieti tra cui Funzionario Addetto alla Divisione Anticrimine e alla Polizia Amministrativa e Sociale, Capo di Gabinetto e Dirigente dell’U.P.G.S.P. Nel settembre 2009 è trasferita a Palermo dove presta servizio all’Ufficio del Personale e, successivamente, al Commissariato Sezionale Libertà. Nell’agosto del 2014 viene assegnata alla Questura di Perugia con il doppio incarico di Funzionario Addetto alla Divisione Polizia Amministrativa e Sociale e Dirigente del Posto di Polizia di Frontiera presso l’aeroporto internazionale San Francesco d’Assisi. Dal 2015 dirige gli uffici Personale e Tecnico Logistico. È altresì componente della Commissione Territoriale per il Riconoscimento dello Status di Rifugiato.