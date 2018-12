Il vice sindaco di Messina, ing. Salvatore Mondello, ha effettuato un sopralluogo

Si è tenuto stamani un sopralluogo nel plesso scolastico di Villa Lina, alla presenza: “del vice sindaco Salvatore Mondello, del presidente della Quinta Circoscrizione Ivan Cutè con una delegazione nutrita di consiglieri e una rappresentanza di mamme di alunni”.

Il sopralluogo fa seguito alle segnalazioni da parte del Consiglio della Quinta Circoscrizione, che ha espressamente manifestato le numerose criticità del plesso.

Il vice sindaco Mondello ha avuto modo di rilevare come l’edificio sia perfetto sotto il profilo squisitamente progettuale, essendo dotato di tutti i locali idonei per lo svolgimento delle attività scolastiche ed extrascolastiche, quali: “palestra, auditorium, laboratori e luogo di preghiera”.

Per tali caratteristiche possiede potenzialità enormi, potendo fungere da centro di aggregazione sociale, in una zona periferica della Città, peraltro ad alto rischio. Un presidio di frontiera che merita di essere valorizzato con gli opportuni e necessari interventi, motivo per il quale il vice sindaco ha effettuato una ricognizione finalizzata alla definizione di tutte le criticità, distinguendo quelle prontamente risolvibili da interventi più radicali. Questi potranno essere effettuati attraverso la partecipazione a bandi specifici, che periodicamente sono pubblicati in ambito regionale, nazionale ed europeo. I presenti hanno espresso vivo apprezzamento per l’Amministrazione comunale nel suo complesso ed in particolare per il vice sindaco per la sua disponibilità ad una interlocuzione diretta. Infine la scelta di effettuare continui sopralluoghi appare come indice di collaborazione e sinergia tra istituzioni.